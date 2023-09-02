Экс-игрок «Крыльев Советов» Бобёр: Надеюсь, команда будет конкурировать за место в пятёрке

Бывший игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о перспективах самарского клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Бобёр отметил, что борьба за чемпионство на данный момент не соответствует уровню команды.

«Здорово, что сейчас хорошо идет команда, надо выжимать из этого как можно больше. Я надеюсь, команда будет конкурировать за место в пятерке», - приводит слова Бобра Metaratings.ru.

После семи проведенных туров РПЛ подопечные Игоря Осинькина имеют в своём активе 13 набранных очков и делят лидерство с «Краснодаром».