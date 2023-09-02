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Жирков: Фернандес выйдет и отыграет как профессионал

02 Сентября 2023 • 21:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
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Через 19 ч. 14 мин.

Бывший футболист московского ЦСКА Юрий Жирков поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес сыграет против «армейцев». 

Экс-игрок сборной России отметил, что этот матч станет принципиальным для Фернандеса, ведь болельщики столичного клуба неоднозначно восприняли его переход, но он выйдет и отыграет как профессионал. 

«Правда, сейчас не все ходят на стадион, поэтому высказывать что‑то на эту тему может оказаться некому. Хотя все равно, наверное, найдутся те, кто станет свистеть или делать еще что‑то в этом роде», - приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Юрий Жирков Марио Фернандес
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