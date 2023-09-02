Кордоба открыл счёт в матче «Краснодара» и «Спартака»

В центральном субботнем матче седьмого тура Премьер-лиги «Краснодар» играет против «Спартака». На протяжении 40 минут соперники не могли размочить нули на табло. В концовке первого тайма «быки» смогли взломать защиту соперника, который пропускает во всех матчах сезона с одним исключением.

Лукас Оласа ввел мяч в игру из-за боковой, в штрафной площади Джон Кордоба разобрался с двумя соперниками и прицельно пробил в правый угол ворот.

Счет стал 1:0, «Краснодар» выходит в единоличные лидеры с отрывом в три очка от ближайшего конкурента. Соперник делит шестое место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.