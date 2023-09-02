В седьмом туре Премьер-лиги «Крылья Советов» играли против «Факела» и устроили сопернику разгром. В первом тайме моментов было маловато, но самарцы повели после удара с 11 метров от Фернандо Костанцы, который и заработал пенальти. В середине второй половины Евгений Марков зарядил в каркас ворот, а соперник в ответ забил еще дважды. После атаки по правому краю поля Николай Рассказов прицельно навесил, и Амар Рахманович ударом головой удвоил счет. Тут же Владислав Шитов умчался в отрыв по правому краю поля, сблизился с воротами и метко пробил - 3:0.

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