Осинькин: «У нас точно не чемпионская игра»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- На два часа или больше ваша команда на первой строчке. Какие ощущения?

- Не хочу про эти ощущения. Это всё не просто на середине дистанции, а первого круга, когда вся борьба еще впереди. Тут, знаете, мы играем хорошо для себя, но это точно не чемпионская игра. Есть куда прогрессировать. На сегодняшний день надо просто на такой маленький перерыв уйти с хорошим настроением, что очень важно. Сейчас подлатать наши болячки, чтобы люди у нас вернулись более здоровые, и идти дальше. Пока это только промежуточный результат.

- На данный момент ваша команда самая забивающая в чемпионате. В чем секрет?

- Честно скажу, я знаю, что мы в лидерах, но даже не знаю, кто больше забил. Может, мы больше сыграли, не знаю. В чем секрет? Опять же, когда-то должно было начать залетать. В прошлом году был маленький недобор возможных мячей. Во-вторых, я знаю прекрасно, с кем мы играли, и что такой результативности против ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара», «Зенита» уже может не быть. Мы твердо должны стоять на земле и понимать, с кем мы и во что играем.

- Перед выходом на поле Писарского небольшая заминка произошла. Что случилось?

- Мы его потеряли, но быстро нашли.

- Бабкин и Хубулов вызваны в сборную. Поедут ли в расположение сборной или нет?

- У них обоих есть проблемы со здоровьем, я знаю, что врачебный штаб сборной и наш на связи. Сейчас в данный момент 100% я ответить не могу. Лучше дождемся официального заявления, потому что сборная собирается не сегодня, а четвертого. Игра, я понимаю, еще через неделю. Пусть решения принимают те, кому его нужно принимать, - медики.

- Какие мысли на паузу на матчи сборных?

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- Мы три дня отдохнем, возьмем паузу, потому у нас есть договоренность о товарищеской встрече с «Уралом», мы его проведем в Екатеринбурге. И уже 16-го совсем маленький перерыв, хотя и двухнедельный, мы играем с ЦСКА.