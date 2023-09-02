Бывший игрок «Рубина» изъявил желание возглавить команду

Бывший футболист «Рубина» Томаш Чижек рассказал, что хотел бы возглавить казанский клуб.

Чех отметил, что готов стать новым главным тренером «Рубина», если будет уволен Рашид Рахимов, к тому же он рассказал, что у него есть тренерская лицензия.

«Не думаю, что мне предложат, но если было такое предложение поступило, то я с радостью бы поехал в Казань. С этим городом связаны только счастливые воспоминания», - приводит слова Чижека Metaratings.ru.

Стоит отметить, что Чижек завершил свою профессиональную карьеру летом 2021 года. Он никогда не работал тренером.