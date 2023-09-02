Евсеев: «У многих было «чемоданное настроение», но надо его чуть-чуть закрыть»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- В перерыве поменяли капитана, повязка досталась Сергею Божину. С чем это было связано?

- В перерыве мы не меняли капитана.

- Третью игру подряд не получается забить. В чем причина, на ваш взгляд?

- Сегодня самая худшая игра с нашей стороны, именно командно. Именно в атаке у нас не получилось, но опять же с чем это связано? Видите, видимо сейчас длинная пауза. Есть такое выражение: «чемоданное настроение». Наверное, у многих было «чемоданное настроение», но надо его чуть-чуть закрыть.

- По поводу паузы, какие мысли уже про подготовку? Как выходить из сложившейся ситуации?

- Я уже вам ответил на этот вопрос.