В ЦСКА рассказали, какие позиции хотят усилить до конца трансферного окна

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о планах столичного клуба до конца трансферного окна.

«Необходимость укрепления позиции левого латераля всем известна, но это не единственная позиция, по которой ведётся предметная работа», - приводит слова Брейдо «Чемпионат».

В летнее трансферное окно столичный клуб совершил три трансфера «на вход». Команду пополнили Аббосбек Файзуллаев, бразильский защитник Келлвен и чилийский нападающий Виктор Давила. Также у бразильского «Интернасьонала» был выкуплен Мойзес.