Абаскаль: «В таком графике я бы говорил не о физике, а о ментальности»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- После матча против «Ахмата» вы говорили, что несколько ночей плохо спали, учитывая результат. Как изменился сон после кубкового матча против «Динамо»?

- Речь идет не о моем сне. То, как я сплю, это не так важно. Важен результат команды, важно то, как ребята реагируют на все матчи, как они тренируются, как они восстанавливаются, как себя чувствуют. Хорошие тренировки, вот что важно для тренера.

- Учитывая насыщенный календарь и не самый просто выезд в Краснодар, как оцените физическую форму своей команды прямо сейчас?

- Мы живем в таком графике не первый день, я бы здесь говорил не о физике, а о ментальности, вот что важно, важно, что в голове у игрока, и когда тело тебе говорит «Стоп», надо включать ментальность. Наш соперник, «Краснодар», играет в таком графике постоянно, он постоянно не летает на выездные матчи. Для него это вошло в привычку, для нас это необычно, но я бы здесь вообще в контексте этого матча не говорил бы, то это имеет какое-то значение.

- Довольны ли тогда ментальностью своей команды?

- Конечно, никаких сомнений. Мы здесь уже играли и сыграли хорошо. Здесь важно повторить и сделать лучше, превзойти самих себя, проявлять себя в каждом единоборстве и каждом игровом моменте.