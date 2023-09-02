В ЦСКА рассказали о будущем Бистровича

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о будущем хорватского полузащитника Кристияна Бистровича.

Брейдо отметил, что хоть футболист и не заявлен за столичный клуб в нынешнем сезоне, но он набирает форму и работает почти без ограничений.

«Насколько я понимаю, ждем финальное ОК от медицинского штаба. Есть и предложения по игроку», - приводит слова Брейдо Sport24.

Напомним, что 25-летний футболист в прошлом сезоне выступал за нидерландскую «Фортуну» на правах аренды.

Соглашение Бистровича с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.