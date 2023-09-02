Ивич: «Кроме прооперированного Кайо все игроки готовы»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- В каком физическом состоянии «Краснодар», учитывая насыщенный календарь?

- Кроме Кайо, который в предыдущей игре получил травму и был прооперирован, все игроки готовы. Мы к данному расписанию матчей готовимся. Первые полтора месяца было достаточно много матчей. И если суммировать матчи Кубка и чемпионата, это десятая игра. Мы готовы.

- В прошлом туре у «Краснодара» было три номинальных центральных защитника. Алонсо играл левее, сегодня появляется профильный левый игрок обороны Оласа. С чем это связано, будут изменения в тактическом плане, или это просто персоналии?

- По-моему, было много больших разговоров по поводу того, что «Краснодар» играет с тремя центральными защитниками. Факт того, что команда играет с тремя центральными защитниками, это стандартное дело. Если вы смотрели наш предыдущий матч, у нас был левый центральный защитник, и он подходил к штрафной соперника на позицию подачи 5-6 раз. Я думаю, вот этот фактор не должен никаких проблем вызывать по поводу нашего решения сыграть в три центральных защитника. По-моему, не особо как-то нужно об этом рассуждать и серьезно говорить. У нас есть наша система, да, мы привели нового левого защитника две недели назад, но нужно и другим игрокам определенно давать время отдохнуть и выпускать других людей, у которых левая нога рабочая.