Московский «Спартак» планирует расстаться с двумя игроками обороны в текущее трансферное окно.

Как стало известно Metaratings, «красно-белые» ведут поиски нового клуба для Павла Маслова и Леона Классена. По данным источника, ряд команд РПЛ проявляют интерес к Маслову, но сам игрок не хочет покидать «Спартак».

Что касается Классена, столичный клуб готов отдать футболиста в аренду или оформить полноценный трансфер, но заинтересованные команды не могут повторить зарплату защитника в «Спартаке», которая составляет 700 тысяч евро, сообщает источник.

В текущем сезоне Классен принял участие в трех матчах с учетом всех турниров. Маслов на поле не появлялся. Кроме того, в последних играх футболист перестал попадать в заявку.