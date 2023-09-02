Абаскаль: «Последний матч только повысил конкуренцию, чему мы можем радоваться»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- После удачного результата в Кубке вы возвращаетесь практически к тому же составу, который был в последнем туре чемпионата, за исключением одной позиции. Почему в запасе остаются, например, Пруцев, Литвинов и Зиньковский, которые хорошо сыграли в Кубке против «Динамо»?

- У нас много игроков, у всех есть возможность проявить себя, появиться на поле. У нас в команде невероятная конкуренция, и играет тот, кто лучше выглядит на сегодняшний момент. Футбол - это не один день, это дольше, это долгий процесс. Мы ищем стабильность, но с этим графиком, этими матчами на Кубок не так просто сделать. Мы играем каждые три дня, и могу сказать, что последний матч только повысил конкуренцию, чему мы можем радоваться.