Ивич: «Наша цель - становиться лучше с каждой следующей игрой»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- В этом сезоне у вас уже была встреча против «Спартака» в Кубке. Тогда вы вели большую часть матча в меньшинстве, очень эмоциональная игра. Будут ли сегодня какие-то реваншистские настроения сегодня?

- Та игра проходила в другом соревновании, кубковая игра, а сейчас матч чемпионата. Тот матч мы, конечно, просмотрели, проанализировали, посмотрели вещи, которые надо разобрать, хорошие вещи нам надо сохранить и в следующих играх так же показать. У нас цель - неважно против кого мы играем, готовимся к каждому матчу очень хорошо и тщательно, хорошо разбираем соперника. У нас цель такая, чтобы наши футболисты могли хорошо играть в обе стороны, в атаку и защиту. Наша цель - становиться лучше с каждой следующей игрой.