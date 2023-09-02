Гладилин считает, что «Спартаку» следовало продать Николсона и Бальде

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием об уходе в аренду нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде.

«Это хороший ход со стороны менеджмента клуба, легионеры на лавке сидеть не должны. Идеально, если Шамара и Кейта продали бы, но посмотрим, как они проявят себя в новых клубах», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас «Спартаку» не стоит торопиться с покупкой нового форварда, ведь в команде есть Александр Соболев и Павел Мелёшин, а также есть другие молодые игроки.

Ранее стало известно, что «красно-белые» отпустили Николсона в аренду в «Клермон», а Бальде — в «Эспаньол».