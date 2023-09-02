Федотов высказался о трансферной кампании ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансферной кампании столичного клуба.

Специалист отметил, что «армейцы» продолжают искать усиление, и ещё есть время до конца трансферного окна.

«По ряду трансферов произошел какой‑то сбой, поэтому включились по другим кандидатурам. Посмотрим, как будет это развиваться», - приводит слова Федотова Sport24.

Напомним, что на этой неделе ЦСКА объявил о переходе 22-летнего бразильского защитника Келлвена, который заключил долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2028 года.