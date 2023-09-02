Рахманович: «Думаю, что мой гол нокаутировал «Факел»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Факел» (3:0) Амар Рахманович поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- В последний раз забивал очень давно, еще в ноябре прошлого года. Какие ощущения?

- Для меня этот гол очень дорогой. Я понимаю, что забивал достаточно давно, и этот гол дорог не только мне лично, а еще и тем, что моя команда победила, что я принес вклад в победу нашей команды.

- Можно сказать, что после вашего гола игра была закончена?

- Я думаю, что мы начали после этого больше контролировать мяч. Я думаю, что этот второй гол нокаутировал соперника.