В ЦСКА рассказали об исчезновении изображения Фернандеса в подтрибунном помещении «ВЭБ Арены»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об исчезновении изображения Марио Фернандеса в подтрибунном помещении «ВЭБ Арены».

Брейдо заявил, что не стоит искать двойных стандартов, к тому же данный коридор является всего лишь помещением стадиона.

«Если бы это был посыл, он был бы отражён во всем известном граффити. Тут постоянно проходят какие‑то работы, фотографии меняются. Так получилось, это не было спланировано», - приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Стоит отметить, что изображение поменяли за день до матча против питерского «Зенита», за который выступает Фернандес.