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«Крылья Советов» разорвали «Факел» на своём поле и вырвались на первую строчку в РПЛ

02 Сентября 2023 • 19:27 Комментировать (1)
Крылья Советов
3:0
Факел
окончен

«Крылья Советов» и «Факел» сыграли в рамках чемпионата России. Матч седьмого тура РПЛ состоялся 2 сентября на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Крылья Советов3:0Факел
(1:0) Костанца Фернандо28'  
(2:0) Рахманович Амар66'  
(3:0) Шитов Владислав70'  
Ломаев Иван  65'Солдатенков АлександрЕвгеньев РоманБейл ГленнРассказов Николай 83' (Карпицкий Егор ( 83') Костанца ФернандоРахманович Амар 74' (Зотов Георгий ( 74') Витюгов Максим 55' (Иванисеня Дмитрий ( 55') Горшков ЮрийШитов Владислав 74' (Писарский Владимир ( 74') Салтыков Никита 83' (Барач Матео ( 83')
Запасные: Бобёр ИванФролов ЕвгенийОвсянников БогданЛысов АлексейГапонов ИльяЧалый Артём
Гудиев ВиталийЧеров ВасилийБожин СергейКалинин Игорь  45'Мастерной ВладиславМендель АндрейКвеквескири Ираклий 60' (Марков Евгений ( 60') Альшин Ильнур 78' (Магаль Руслан ( 78') Моцпан Никита 46' (Долгов Александр ( 46') Максимов Максим 46' (Селе Табо ( 46'  56') Аппаев Хызыр 68' (Ивахнов Матвей ( 68')
Запасные: Суслов КириллБагамаев АбдулаЯкимов ВячеславЯколиш АнтониоБрызгалов СергейИвлев АндрейБеленов Александр
02 сентября. Стадион "Солидарность Арена".

 

В этом сезоне РПЛ «Крылья Советов» очень бодро играют дома – две победы и ничья за три матча. Поэтому игру против аутсайдера «Факела» самарцы явно рассматривали как плацдарм для трёх очков. Но начали хозяева не очень активно, потому что в атаке Осинькин лишился большой группы исполнителей: недоступны на матч были Гарре, Хубулов, Ежов, Соколов, Якуба и Бабкин. Внушительный кадровый голод.

Поначалу «Факел» даже чуть активнее играл, больше атаковал позиционно, но никто из соперников не мог удивить опасным моментом или даже подходом. Изменил ситуацию эпизод в середине первого тайма: Горшков прострелил слева, Калинин махнул мимо мяча и заодно заехал рукой по лицу Костанцы. Минуты две шли споры, пенальти в итоге был назначен. А реализовал 11-метровый удар чётким выстрелом в угол сам же пострадавший. Костанца с пенальти – 1:0.

За привоз очень хотел исправиться Калинин, под занавес тайма создавший классный момент для партнёра. Кросс Игоря пришёлся точно на голову Божину, защитник пробил под перекладину, однако Ломаев в блестящем броске сумел выручить «Крылья Советов». Более того, вратарь ещё поднялся сразу же и не дал Менделю добить. Подвиги голкипера вдохновили полевых игроков, которые добили соперника на исходе часа игры.

Рахманович сыграл на Шитова, а сам рванул в штрафную площадь. Виталий подключил Рассказова, Николай вырезал точный навес, а Амар пробил без шансов. Мяч от перекладины оказался в сетке – 2:0. Прошло пару минут и Рассказов записал себе в актив второй ассист. Николай покатил мяч Шитову, а тот вдруг врубил режим Месси, прошёл трёх защитников и ударом на исполнение с линии штрафной площади упаковал мяч в угол – 3:0.

На этом игра и закончилась. Осинькина далее заменил героев матча – вместо Шитова вышел Зотов, а Рахмановича заменил Писарский, который совсем прирос к самарской «лавке». Но и без его помощи «Крылья Советов» побеждают исправно. Вот четвёртая победа вывела Самару в лидеры РПЛ! Правда, «Краснодар» начнёт играть через час и вполне может вернуть себе первую строчку.

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Крылья Советов Факел
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Комментарии (1)
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Evgen 86
02 Сентября 2023 в 20:30
Молодцы конечно 3-0 классный счёт то разве это разорвали? Открывая статью я думал там 5-0 не меньше
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