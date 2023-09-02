«Крылья Советов» разорвали «Факел» на своём поле и вырвались на первую строчку в РПЛ

«Крылья Советов» и «Факел» сыграли в рамках чемпионата России. Матч седьмого тура РПЛ состоялся 2 сентября на стадионе «Самара Арена».

В этом сезоне РПЛ «Крылья Советов» очень бодро играют дома – две победы и ничья за три матча. Поэтому игру против аутсайдера «Факела» самарцы явно рассматривали как плацдарм для трёх очков. Но начали хозяева не очень активно, потому что в атаке Осинькин лишился большой группы исполнителей: недоступны на матч были Гарре, Хубулов, Ежов, Соколов, Якуба и Бабкин. Внушительный кадровый голод.

Поначалу «Факел» даже чуть активнее играл, больше атаковал позиционно, но никто из соперников не мог удивить опасным моментом или даже подходом. Изменил ситуацию эпизод в середине первого тайма: Горшков прострелил слева, Калинин махнул мимо мяча и заодно заехал рукой по лицу Костанцы. Минуты две шли споры, пенальти в итоге был назначен. А реализовал 11-метровый удар чётким выстрелом в угол сам же пострадавший. Костанца с пенальти – 1:0.

За привоз очень хотел исправиться Калинин, под занавес тайма создавший классный момент для партнёра. Кросс Игоря пришёлся точно на голову Божину, защитник пробил под перекладину, однако Ломаев в блестящем броске сумел выручить «Крылья Советов». Более того, вратарь ещё поднялся сразу же и не дал Менделю добить. Подвиги голкипера вдохновили полевых игроков, которые добили соперника на исходе часа игры.

Рахманович сыграл на Шитова, а сам рванул в штрафную площадь. Виталий подключил Рассказова, Николай вырезал точный навес, а Амар пробил без шансов. Мяч от перекладины оказался в сетке – 2:0. Прошло пару минут и Рассказов записал себе в актив второй ассист. Николай покатил мяч Шитову, а тот вдруг врубил режим Месси, прошёл трёх защитников и ударом на исполнение с линии штрафной площади упаковал мяч в угол – 3:0.

На этом игра и закончилась. Осинькина далее заменил героев матча – вместо Шитова вышел Зотов, а Рахмановича заменил Писарский, который совсем прирос к самарской «лавке». Но и без его помощи «Крылья Советов» побеждают исправно. Вот четвёртая победа вывела Самару в лидеры РПЛ! Правда, «Краснодар» начнёт играть через час и вполне может вернуть себе первую строчку.