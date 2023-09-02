​Только у «Рубина» «Пари НН» выиграл все матчи РПЛ

В одном из субботних матчей седьмого тура чемпионата России «Пари НН» обыграл «Рубин» на своём поле со счётом 2:1. Любопытно, что «Пари НН» обыгрывал «рубиновых» во всех трёх очных матчах Премьер-лиги. Как сообщает Opta, только в играх с этим соперником нижегородцы могут похвастаться показателем в 100% побед в высшем российском дивизионе.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Пари НН» проведёт в пятницу, 15 сентября. Команда Сергея Юрана будет играть против московского «Динамо» на поле соперника.

Добавим, что после семи сыгранных туров РПЛ «Пари НН» имеет 10 очков в своём активе.