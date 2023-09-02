Рахимов ожидает несколько приобретений до конца трансферного окна

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о трансферной кампании клуба.

Специалист отметил, что до конца трансферного окна стоит ожидать несколько усилений.

«Будем надеяться, что в ближайшую неделю будут приобретения», - приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Сегодня, 2 сентября, казанский клуб на выезде потерпел поражение от «Пари НН» (1:2) в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

«Рубин» в настоящий момент располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.