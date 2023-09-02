Федотов высказался о новичке ЦСКА Келлвене

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о новичке столичного клуба Келлвене.

Специалист отметил, что бразильцу нужно некоторое время для адаптации, но тем не менее он заряжен, и в клубе смотрят на него с большим воодушевлением.

«Нашей команде нужна здоровая конкуренция. Тем более, когда такой плотный и интенсивный график. Новичок выйдет с «Зенитом»? Мы оценим ситуацию. У нас есть ещё целый день, чтобы принять решение», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, что 22-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года.