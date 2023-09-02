Крайний защитник «Локомотива» Александр Сильянов находился в шорт-листе московского «Динамо».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», в текущее трансферное окно «бело-голубые» хотели пригласить 22-летнего футболиста. По информации источника, все было на уровне разговоров, до официального предложения дело не дошло, так как «железнодорожники» сразу отказались отпускать Сильянова.

Прошлый сезон защитник провел в аренде в «Ростове», но летом вернулся в расположение «Локомотива». В нынешней кампании Сильянов появился на поле только в одной игре чемпионата России, в которой сыграл пять минут.

Контракт футболиста с «красно-зелеными» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость Сильянова оценивается в 5,5 млн евро.