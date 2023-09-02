​ЦСКА не обсуждал возможность возвращения Дзагоева

Полузащитник Алан Дзагоев тренируется с ЦСКА, чтобы поддерживать себя в форме в процессе поиска новой команды. 33-летний футболист не имеет клубной прописки после истечения срока контракта с «Рубином».

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», в ЦСКА даже не обсуждалась возможность подписания контракта с Дзагоевым.

Ранее главный тренер «армейцев» Владимир Федотов говорил, что Алан Дзагоев близок к заключению трудового соглашения с другим клубом.

ЦСКА в настоящий момент готовится к игре против «Зенита». «Армейцы» будут принимать чемпиона последних лет в воскресенье, 3 сентября.