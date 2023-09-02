Наставник ЦСКА Федотов рассказал о состоянии команды

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии игроков перед матчем против питерского «Зенита», которое состоится в рамках седьмого тура РПЛ.

Напомним, что в минувшую среду столичный клуб на выезде играл против «Сочи» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Былая жаркая погода. Мы знаем Сочи не понаслышке, насколько там сложно, плюс поле. Но команда восстановилась — все идет по плану», - приводит слова Федотова Sport24.

Поединок между ЦСКА и «Зенитом» состоится завтра, 3 сентября. Свисток о начале матча прозвучит в 17:30 по московскому времени.