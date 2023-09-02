​«Краснодар» озвучил состав на игру со «Спартаком»

В субботу вечером «Краснодар», который является лидером Премьер-лиги после шести туров, будет принимать «Спартак». Рулевой «быков» Владимир Ивич включил в стартовый состав команды таких игроков:

Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

«Краснодар» и «Спартак» начнут очную битву в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Краснодар» принимал «Спартак» в конце июля в Кубке России. Тогда москвичи выиграли со счётом 2:1.