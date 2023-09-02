​Селихов и Бонгонда – в основе «Спартака» на матч против лидера РПЛ

В субботу вечером «Спартак» проведёт гостевой матч против «Краснодара» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Наставник московской команды Гильермо Абаскаль решил включить в стартовый состав таких игроков:

Селихов, Джикия, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Игнатов, Умяров, Денисов, Бонгонда, Промес, Соболев.

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» начнётся в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что в трёх последних турах Премьер-лиги «Спартак» смог набрать только одно очко.