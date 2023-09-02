​Федотов высказался о ситуации Дзагоева – игрок тренируется с ЦСКА

Полузащитник Алан Дзагоев тренируется с ЦСКА, находясь в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Рубином». Рулевой «армейцев» Владимир Федотов дал комментарий по поводу ситуации Дзагоева.

«Алан попросил время для тренировок. Он близок к подписанию контракта с другим клубом», - сказал Федотов журналистам.

Алану Дзагоеву 33 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 700 тысяч евро.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Зенита» на своём поле. Игра стартует в 17:30 по московскому времени.