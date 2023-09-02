Федотов поделился эмоциями от открытой тренировки перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об открытой тренировке, которая прошла в присутствии активных фанатов, перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Специалист отметил, что болельщики скучают без команды ввиду Fan ID.

«Такие встречи очень важны — это хороший эмоциональный заряд. Понимаем, как у ЦСКА болельщики и не зря говорят 12 игрок», - приводит слова Федотова Sport24.

Поединок между ЦСКА и «Зенитом» состоится завтра, 3 сентября. Начало - в 17:30 по московскому времени.