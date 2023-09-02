Мигель Данни поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни поделился ожиданиями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский клуб на выезде сыграет против московского ЦСКА.

«Надеюсь, что «Зенит» победит в матче с ЦСКА. Это будет сложная игра, но я верю в победу «Зенита», - приводит слова Данни «Чемпионат».

Дерби двух столиц состоится завтра, 3 сентября, на «ВЭБ Арене». Начало - в 17:30 по московскому времени.

После шести проведенных туров питерский клуб имеет в своём активе 13 набранных очков, на счету столичной команды - семь.