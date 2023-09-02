Петржела: Почти любой тренер добьётся успеха в «Зените», в том числе Абаскаль

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе рулевого московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Не могу сказать, хороший ли тренер Абаскаль — он ничего не добился со «Спартаком». С «Зенитом», думаю, он выигрывал бы чемпионат России каждый год, как Семак. Потому что у них больше всех денег в России», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Специалист считает, что практически любой тренер сможет добиться успеха в «Зените».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года. По итогам чемпионата России – 2022/23 «красно-белые» завоевали бронзовые медали и дошли до полуфинала Кубка России.