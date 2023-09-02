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Рахимов: «Если брать качество игры, то это, наверное, наша самая лучшая игра была»

02 Сентября 2023 • 18:18 Комментировать
Пари НН
2:1
Рубин
окончен

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Уже не первый раз вы атакуете больше, у вас моментов больше, но, тем не менее, очков недобираете. Анализировали, с чем это связано?

- Анализировал. Но вы правы. Если брать сегодняшний матч, то самое болезненное, что мы проиграли. Поражения команда не заслуживала. А если брать качество игры, то это, наверное, наша самая лучшая игра была, потому что мы на самом деле играли очень компактно, очень агрессивно, очень много борьбы выигрывали, достаточно неплохо комбинировали, создавали моменты, но, к сожалению, не забивали. Наверное, вот это самое болезненное, потому что такие игры, конечно же, надо, чтобы вознаграждались заработанными очками. Такое случается, но здесь есть много позитива. Я об этом сказал команде: «Голову не опускайте, потому что вы играете сегодня очень хорошо, в очень качественный футбол. А значит есть много таких аспектов, на чем можно выстраивать игру и двигаться вперед. Все равно вы найдете с такой игрой свои очки, всё равно будете выше намного, это однозначно».

- Каким был ваш расчет, когда выпустили двух центральных полузащитников, когда ушел с поля Мартынович?

- Мы же перешли на четыре защитника, потом мы дали в инсайдную зону еще двух инсайдных игроков и двух нападающих. Поэтому по ведению игры мы ничего не меняли, но единственное, что добавили в атакующие действия еще одного игрока, поэтому здесь ничего не поменялось, поменялась немножко схема, а поведение игроков не менялось.

- Какие планы на вот эту паузу на игры национальных сборных, мини-сбор или что?

- Естественно, будет у нас. В любом  случае игрокам нужно будет эмоционально отдохнуть, у них будет пауза в четыре дня. После этого они вернутся, и седьмого числа уже будет у нас в течение 10 дней два микроцикла, которые надо будет очень хорошо отработать.

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Рубин Рашид Рахимов
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