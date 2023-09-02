Игрок «Пари НН» Севикян рассказал, с чем связан его прогресс

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян ответил на вопрос, что повлияло на его быстрый прогресс.

«Наверное, в эмоциональном плане что-то поменялось. Когда пришел, не получал много игрового времени. И с приходом Сергея Николаевича это поменялось. Очень благодарен, что он начал мне доверять», — приводит слова Севикяна «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний футболист появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча.

На данный момент нижегородский коллектив под руководством Юрана располагается на девятой строчке в чемпионате России, сумев за семь игр набрать десять очков.