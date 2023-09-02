Бывший арбитр РПЛ Федотов: Кукуляк правильно назначил пенальти в ворота «Факела»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 26-й минуте матча седьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Факелом», когда главный арбитр Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота воронежского клуба.

«26' минута, «Крылья Советов» - «Факел»

Кукуляк принял верное решение — назначил 11-метровый удар в ворота «Факела» за попадание рукой по лицу игроку «Крыльев Советов», - написал Федотов в своём телеграм-канале.

Бразильский полузащитник Фернандо Костанца удачно исполнил 11-метровый удар.