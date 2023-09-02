​Прохин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Зенит»

Защитник «Ростова» Данила Прохин ответил на вопрос, хотел ли бы он вернуться в «Зенит», воспитанником которого является.

«Сказать, что если я не вернусь, то со мной может что-то случится - нет. Знаю свои главные качества и работаю над ними. Не ставлю задачу быть лучше, чем зенитовцы. Я иду по своему пути и расту как футболист, работая каждый день», - сказал Прохин Sport24.

За «Ростов» 22-летний Прохин провёл 32 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт один забитый гол.

Ближайший матч Премьер-лиги России «Ростов» проведёт в воскресенье, 3 сентября. Команда Валерия Карпина будет принимать «Динамо» в седьмом туре. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.