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Парням сказал: «Хотите выходные побольше, выходите, решайте, наберите максимально, три очка» - Юран

02 Сентября 2023 • 18:11 Комментировать
Пари НН
2:1
Рубин
окончен

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Очень яркий первый тайм, очень нервный второй. Как это смотрелось со скамейки? Поделитесь эмоциями.

- Тяжело вбить в голову футболистам: 2:0 - это еще ни о чем. Первый тайм, да, провели дисциплинированно, то, что и планировали, при обороне   и атаке сделать, мы сделали. Заострял внимание в перерыве, что это ни о чем еще не говорит - 2:0. Команда хорошая, хорошего уровня есть футболисты, которые если допустишь какую-то ошибку или ошибки, воспользуются. Вышли, наверное, минут 10-15 до забитого мяча провалили. Потом вроде снова всё выровняли, но все равно, когда довлеет домашняя игра и болельщики, 2:1 стал счет, понятно, что психология выходит на первый план. Здесь в любом случае где-то перестраховывались, выглядели скованно. Будем разбирать. В целом ожидаемо. Я предупреждал, что у парней «Рубина» будет запредельный настрой, есть исполнители, поэтому нужно сыграть максимально концентрированно и максимально стараться выигрывать борьбу и искать свои моменты. Нашли, реализовали и заставили ошибиться при первом голу. И при втором, там быстрая атака, то, что и смотрели, «Рубин» разбирали, в целом завершили. Еще были атаки, где надо было чуть спокойнее распорядиться мячом. Но в целом лишний раз команда показывает характер, что нравится, наверное, любому тренеру. Когда что-то не получается, они живут результатом, болельщиками. Парни молодцы, потому что по-другому, наверное, в футбол нельзя играть.

- Пенальтиста поменяли уже перед игрой, назначив Калинского, или в момент назначения?

- Нет, было всё изначально на установке. Обычно у нас Сулейманов - первый, второй - Калинский. Мы показывали так на экране. А здесь Калинский был первый, Сулейманов - второй. Изначально планировалось еще на базе.

- Как команда проведет вот эту паузу на матчи национальных сборных?

- Не буду скрывать. Парням сказал: «Хотите выходные побольше, выходите, решайте, наберите максимально, три очка». Планировался один выходной, если не получится положительный результат. Сейчас восьмого только начнем тренироваться. Пять дней пусть отдохнут от нас, а мы - от них. Они заслужили. Я думаю, эта пауза пойдет им на пользу. Немножко от футбола и от нас отдохнут. Умеют делать дело, ради бога, я не против.

- Трансферная кампания завершена для «Пари НН», или ждать каких-то новостей из клуба?

- Нет, еще трансферная не завершена, мы активно разговариваем, я думаю, что еще 2-3 человека добавится, потому что  сразу определить по позициям сложно, а вот когда начинается чемпионат, и ты явно видишь, что и где  не хватает, где нужно добавлять. Поэтому это целенаправленно на 2-3 футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН
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