В «Зените» отреагировали на новость об интересе к игроку «ПСЖ» Экитике

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации, что питерский клуб заинтересован в услугах форварда «ПСЖ» Уго Экитике.

«Зенит» интересовался Экитике? Ложные слухи не комментируем», - приводит слова Медведева «Спорт день за Днём».

Ранее СМИ сообщали, что российский клуб готов заплатить за переход 40 миллионов евро.

Контракт 21-летнего француза с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Экитике провел на поле всего восемь минут.