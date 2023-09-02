«Крылья Советов» повели в матче с «Факелом» и возглавили Премьер-лигу

В седьмом туре Премьер-лиги «Крылья Советов» играют против «Факела». В середине первого тайма арбитр назначил пенальти в пользу команды из Самары. В своей штрафной Игорь Калинин толком не сыграл по мячу после прострела со стороны соперника, при этом он ударил по лицу Фернандо Костанцу.

Сам пострадавший вызвался бить 11-метровый и несильно, но точно пробил впритирку с левой штангой, а голкипер не дотянулся.

«Факел» остается третьей командой лиги с конца, а вот «Крылья» настигают на вершине «Краснодар». Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.