Чанов поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Зенит»

Бывший голкипер московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ, в котором столичный клуб сыграет против питерского «Зенита».

Чанов хочет, что «армейцы» добились победы, но отметил, что команда с берегов Невы выглядит лучше по составу, поэтому остаётся надеяться на молодёжь и футбол, который прививает Владимир Федотов.

«Даже не знаю, чем закончится матч ЦСКА — «Зенит». Игра может качнуться в любую сторону», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Поединок состоится завтра, 3 сентября. Начало - в 17: 30 по московскому времени.