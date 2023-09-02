«Краснодар» продал все билеты на домашний матч со «Спартаком» — последний раз такое случалось в 2020 году

Сегодня, 2 сентября, «Краснодар» примет на своём поле московский «Спартак» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», все билеты на встречу «быков» с «красно-белыми» были распроданы. Сообщается, что это произошло впервые за последние три года. Осенью 2020 года «Краснодар» смог реализовать все билеты на матч Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Встреча «Краснодара» и «Спартака» должна стартовать в 20:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате. Следить за всеми событиями можно по ссылке.