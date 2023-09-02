Севикян: «Да не надо ни с кем сравнивать, это некорректно»

Лучший футболист встречи «Пари НН» - «Рубин» Эдгар Севикян дал «Матч ТВ» комментарий после игры.

- В который раз подряд ты лучший игрок матча. Привык?

- Не то, чтобы привык. Очень приятно на самом деле. Просто в каждом матче пытаюсь выжать максимум, а там уже как получится.

- Как принимал решение в эпизоде с голом? Тебя уже сравнивали с Марадоной, Роналдиньо. Теперь в стиле Месси, пишут, забил.

- Да не надо ни с кем сравнивать. Это некорректно. Просто в моменте Калинский очень хорошую передачу отдал, нашел меня, принял под левую. Видел, что нахожусь на ударной позиции, поэтому решил пробить и, слава богу, что попал.

- Новая форма у «Пари НН». Как тебе?

- Очень красивая. Очень нравится, стильно.