«Динамо» было заинтересовано в вингере «Бораца» Кулашине

Московское «Динамо» было заинтересовано в покупке нападающего «Бораца» Энвера Кулашина.

Как сообщает «РБ Спорт», скауты столичного клуба приезжали на матч чемпионата Боснии и Герцеговины, где 19-летний футболист произвёл большое впечатление, но по итогу дело до официального предложения не дошло, а трансфер в нынешнее трансферное окно маловероятен.

Контракт Кулашина с «Борацем» рассчитан до 31 мая следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

В текущем сезоне вингер принял участие в двух матчах квалификации Лиги конференций УЕФА и провел на поле всего 46 минут.