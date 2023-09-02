​Камоцци: Николсон и Бальде не соответствуют уровню «Спартака»

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», прокомментировал уход из команды Шамара Николсона и Кейта Бальде.

Напомним, что Николсон накануне перебрался во французский «Клермон», а Бальде – в испанский «Эспаньол».

По мнению Камоцци, после ухода этих футболистов «Спартак» слабее не станет.

«Я думаю, что уход Николсона и Бальде абсолютно не станет потерей для команды. У этих игроков нет того уровня, чтобы играть в «Спартаке», - цитирует Камоцци Metaratings.

В субботу «Спартак» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Краснодара». Не пропустите текстовую трансляцию.