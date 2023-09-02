Радимов: Марио Фернандес получит качественный приём на стадионе ЦСКА

Футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о защитнике «Зенита» Марио Фернандесе, который вскоре встретится со своей бывшей командой — ЦСКА.

«Конечно, Фернандес сыграет, и получит на арене качественный прием. Это очевидно, и от этого никуда не деться. Будет ли он заряжен? Думаю, Фернандес заряжен всегда и везде», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Минувшим летом 32-летний Фернандес вел переговоры с «армейцами» о возможном возвращении, но в итоге решил перейти в «Зенит».

Завтра, 3 сентября, ЦСКА примет «Зенит» на своем поле в рамках седьмого тура чемпионата России. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult, которая начнется в 17:30 по мск.