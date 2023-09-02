​«Пари НН» в 8 последних домашних матчах РПЛ проиграл только «Зениту»

В субботу в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги «Пари НН» на своём поле обыграл «Рубин» со счётом 2:1. Нижегородцы продлили успешную серию в домашних матчах. Если взять восемь последних игр РПЛ на своём поле, то в них «Пари НН» проиграл только «Зениту». В остальных семи матчах команда добилась шести побед при одной ничьей.

Также стоит отметить, что в пяти из семи последних домашних матчей Премьер-лиги «Пари НН» удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Следующий матч чемпионата России «Пари НН» проведёт в пятницу, 15 сентября, - против «Динамо» на поле соперника.