Радимов — о «Зените»: «Кризис преодолён»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о последних результатах «сине-бело-голубых».

«Кризис преодолен, это факт. Ну а если кто-то хочет побороться, то надо не ждать ошибок от «Зенита», а самим набирать», — заявил Радимов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, если «Краснодар» хочет вести борьбу за чемпионство, то он должен обыгрывать «Факел» и не пропускать в добавленное время от «Локомотива».

После шести туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков.

Отметим, что в текущем сезоне команда Сергея Семака забила уже 14 голов — это лучший результат чемпионата наравне с «Крыльями Советов».