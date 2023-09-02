Евсеев: «В первую очередь должны смотреть на свою игру, на свою подготовку»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- После прошлой игры против «Крыльев Советов» в Воронеже игроки самарцев много жаловались на поле, которое помешало им играть. Как сегодня с этим дело обстоит?

- Какой игры?

- В конце прошлого сезона.

- Мы уже восемь матчей сыграли уже в этом сезоне.

- Как оцените состояние поля сегодня?

- Поле? Вообще-то отличное поле всегда на новых стадионах у нас.

- Сегодня у «Крыльев» как обычно большая ротация из-за того, что много игроков травмированных. Как-то учитывали это при подготовке к матчу?

- У кого ротация?

- У «Крыльев» много травмированных, учитывали?

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- У нас сейчас такой календарь, что мы много играем на Кубок и чемпионат. Поэтому изначально у кого игроки есть, все в обойме, на всех рассчитываем. Наверное, это составляющая игры. Мы отходим от себя, поэтому ставим определенные для себя задачи. Скорее всего, от своей игры. На данный момент у нас мало очков, а соперник находится в лидирующей группе. Поэтому мы в первую очередь должны смотреть на свою игру, на свою подготовку. Нужно не смотреть у кого какие проблемы, а смотреть на свои проблемные позиции, свои проблемные составляющие как в игре, я имею в виду определенные линии, так и в командных взаимодействиях.