​В РФС подтвердили, что Черчесов и Романцев возглавят команду легенд «Спартака»

В субботу, 9 сентября, состоится матч команды легенд «Спартака» и сборной мира. Игра будет посвящена памяти легендарного игрока «красно-белых» Ильи Цымбаларя.

Кирилл Терёшин, который в Российском футбольном союзе возглавляет департамент мероприятий, подтвердил, что командой легенд «Спартака» будут руководить Станислав Черчесов и Олег Романцев.

«Станислав Черчесов подтвердил своё участие, он будет руководить командой легенд «Спартака» вместе с Олегом Романцевым. Сборную мира возглавил Массимо Каррера», - сказал Терёшин, чьи слова приводит ТАСС.

Матч между легендами «Спартака» и сборной мира начнётся 9 сентября в 19:00 по московскому времени.