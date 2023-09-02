Осинькин: «Мы хотим не допустить до бойни, хотим, чтобы на поле было как можно больше футбола»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Прошлый матч в Воронеже получился настоящей бойней. Чего вы ждете от сегодняшней игры?

- Мы хотим не допустить до бойни, хотим, чтобы на поле было как можно больше футбола. Понимаем, что у «Факела» есть свои сильные стороны и умение навязать много борьбы, сломать игру соперника. Это вот как раз одно из их умений, которые они всегда пытаются проявить. Но мы в силу своих возможностей все-таки постараемся играть в тот футбол, который нам ближе, который мы умеем. Как это получится, покажет уже непосредственно матч.