Радимов: «Зенит» — фаворит, что ЦСКА в прошлом году выиграл в Москве»

Российский тренер Владислав Радимов высказался в преддверии матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА сыграет с «Зенитом».

«Это будет интересный матч. С одной стороны, на бумаге «Зенит», конечно, фаворит. ЦСКА в последних матчах смотрится плохо, но ЦСКА в прошлом году в Москве выиграл, так что я жду напряженного драйва», — заявил Радимов порталу «РБ Спорт».

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» состоится завтра, 3 сентября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, в последнем домашнем матче с «Зенитом» команда Владимира Федотова одержала победу со счетом 1:0.